Волгоградцы стали чаще жаловаться на продавцов и коммуналку

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:35:30+03:00

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В 2019 году жители Волгоградской области стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор. За это время в ведомство прислали на 4% обращений больше - всего 9367 штук. Правда, почти 2800 из них пришло от чиновников и общественных организаций. Чаще всего в прошлом году жалобы волгоградцев касались санитарно-эпидемиологических условий проживания и нарушения прав потребителей. Коммуналка и продавцы стали причиной по 46% обращений.

По итогам рассмотрения жалоб в большинстве случаев волгоградцам дали разъяснения. Чиновники и коммерсанты получили 838 предостережений, еще 827 обращений стали основанием для проверок и расследований. Также специалисты Роспотребнадзора провели десять контрольных закупок и более пятисот предварительных проверок, составили 400 протоколов об административном правонарушении и подали 172 иска в суд.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, более 1650 человек пожаловались санитарным врачам на неудовлетворительные условия проживания, 752 обращения касались захламленности территории, 241 раз подвергали сомнению качество питьевой воды, чуть реже поступали жалобы на отравленный воздух и шум. Более пятисот обращений касались качества и безопасности продуктов. А вот условия обучения, работы и транспортное обслуживание беспокоили жителей региона гораздо реже.

В сфере нарушения прав потребителей 43,2% из 4306 жалоб касались нарушения правил розничной торговли. Действиями банкиров оказались недовольны более 550 человек, чуть реже жаловались на услуги ЖКХ и связи. А вот на перевозчиков и медиков поступило лишь по сотне писем. Еще меньше недовольных было услугами авторемонта, туризма, общепита и риэлторов.

ИСТОЧНИК KP.RU