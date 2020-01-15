2020-01-15T12:58:35+03:00
Происшествия

В Волгограде осудили сотрудника завода, который допустил взрыв на барже в Волжском

Он два года проведет в колонии-поселении
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина проведет два года проведет в колонии-поселения.Мужчина проведет два года проведет в колонии-поселения.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

ЧП на барже в Волжском произошло в июле 2018 году. На корабле взорвался бытовой газ в балластном отсеке. На месте погибли три сотрудника Волжского судостроительно-ремонтного завода, на территории которого и находилась баржа. Уголовное дело возбудили в отношении Станислава Королева, который был ответственным за проведение ремонтных работ. Он не сообщил, что сотрудники ООО Бриз, которые накануне выполняли газосварочные работы, сделали их некачественно, произошла утечка пропана. Хотя обязан был сразу же остановить все действия.

Вину свою мужчина признал в полном объеме. Суд признал волжанина виновным по статье нарушение требований охраны труда, которые привели к гибели людей. Его приговорили к двум годам колонии-поселения.

Гособвинение и сам подсудимый подали апелляцию в областную инстанцию. Но Волгоградский областной суд оставил приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде осудили бизнесмена, скрывшего более 50 миллионов рублей налогов
«Встретимся в РПЛ!»: защитник Ротора перешел в Ахмат
Борис Усик: «Не подсчитывается пролитая кровь. Сносят памятники. Так перекройте нефть»
С 15 января из Волгограда запустили прямой авиарейс в Уфу
Пьяный астраханец угнал машину и попал в аварию
Волгоградцы стали чаще жаловаться на продавцов и коммуналку
В Волгограде осудили сотрудника завода, который допустил взрыв на барже в Волжском
На новой набережной Волгограда установят 200 фонарей
Волгоградец ограбил два офиса микрозаймов и заплатил кредиты
Расфасовывал: 13-летний школьник из Волгограда работал на банду наркоторговцев
В Волгограде снесут летнюю террасу ресторана «Фасоль» на набережной
Под Волгоградом пьяный мотоциклист сбил молодую маму с 6-месячным малышом в коляске
У волжанина нашли 38 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью миллион рублей
В Волгограде бизнесвумен не платила зарплату юристу и попала под суд
В Волгограде у тоннеля на Тулака убрали круговое движение
В Советском и Центральном районах Волгограда строят больше всего жилья
Некачественные игрушки, одежда и сладости: волгоградцы пожаловались на детские товары
Гостиницы-притоны для проституции: в Волжском осудят банду сутенеров