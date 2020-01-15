В Волгограде осудили сотрудника завода, который допустил взрыв на барже в Волжском

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:58:35+03:00

Он два года проведет в колонии-поселении

Изменить размер текста: A A

ЧП на барже в Волжском произошло в июле 2018 году. На корабле взорвался бытовой газ в балластном отсеке. На месте погибли три сотрудника Волжского судостроительно-ремонтного завода, на территории которого и находилась баржа. Уголовное дело возбудили в отношении Станислава Королева, который был ответственным за проведение ремонтных работ. Он не сообщил, что сотрудники ООО Бриз, которые накануне выполняли газосварочные работы, сделали их некачественно, произошла утечка пропана. Хотя обязан был сразу же остановить все действия.

Вину свою мужчина признал в полном объеме. Суд признал волжанина виновным по статье нарушение требований охраны труда, которые привели к гибели людей. Его приговорили к двум годам колонии-поселения.

Гособвинение и сам подсудимый подали апелляцию в областную инстанцию. Но Волгоградский областной суд оставил приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU