2020-01-15T12:47:26+03:00
Общество

На новой набережной Волгограда установят 200 фонарей

В новом парке на нижней террасе прокладывают сети под освещения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На набережной идет большая стройка.На набережной идет большая стройка.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Уже второй год на нижней террасе Центральной набережной Волгограда делают новый парк, который протянется от бронекатера БК-13 у музея-панорамы до причала №9. На 16 гектарах земли на берегу Волги появятся сразу несколько фонтанов, амфитеатр и променады, установят саркофаг с поднятым со дна реки бронекатером БК-31. Строители уже залили в основание будущих вело- и пешеходных дорожек более 400 кубометров бетона. Сейчас подрядчик готовится к установке 200 новых уличных фонарей. Пока прокладывают сети, следом начнут монтаж закладных под светоточки.

- Уже практически завершено благоустройство променадной части на нижнем ярусе - провели берегоукрепление, обновили асфальт. Работы продолжаются на среднем и верхнем ярусе, где будет располагаться открытый амфитеатр на 2300 зрителей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Рабочие уже забетонировали внешние стены подземной части будущего амфитеатра, сейчас работают над каркасом грандиозного сооружения, который должен обеспечить его устойчивость. Рядом укладывают бордюры, делают дорожки, вдоль которых обещают высадить клены, черемуху и рябину. Всего же на набережной появится около 10 тысяч новых растений, которые обеспечат регулярным поливом. Позаботились и о ливневой системе, чтобы новую набережную не смывало мало-мальским дождем, как склон у «Волгоград Арены».

На набережной уже построили восемь локальных очистных сооружений для ливневой системы, куда будут уходить не только все дождевые и талые воды, но вода из фонтанов.Завершить работы на набережной планируют в течение ближайших пары лет.

Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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