Волгоградец ограбил два офиса микрозаймов и заплатил кредиты

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:59:31+03:00

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Вот до чего 26-летнего мужчину довело отчаяние: чтобы расплатиться с долгами по кредитам, он решил ограбить два офиса микрозаймов в Краснооктябрьском районе Волгограда. Это случилось 10 и 13 января. Грабителю дважды удавалось вовремя сбегать от охранников фирмы, полиция даже давала ориентировки, чтобы очевидцы помогли с информацией. Но всего за сутки оперативники смогли установить личность преступника.

- Задержанный вину признал полностью. Установлено, что мужчина вместе с семьей переехал в Волгоград полтора месяца назад из города Урюпинск и имел долги перед кредитными организациями. Похищенные деньги в размере 3 и 5 тысяч рублей он потратил на погашение кредитов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина попал под статью "Разбой, совершенный с применением оружия". Ему грозит до десяти лет колонии, он под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU