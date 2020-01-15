Расфасовывал: 13-летний школьник из Волгограда работал на банду наркоторговцев

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:24:10+03:00

Изменить размер текста: A A

По стечению обстоятельств 13-летний школьник из Волгограда стал участником организованной банды, торговавшей наркотиками. В опасный бизнес его привел знакомый – 46-летний Александр Бойков, состоявший в группировке с 2018 года. Сообщники занимались распространением наркоты с помощью «Интернета». Они получали крупные партии товара, расфасовывали, раскладывали по тайникам и сообщали клиентам. Мальчику дали самую простую работу – делить наркотики на дозы и складывать в свертки.

- Около месяца подросток занимался расфасовкой наркотических средств в свертки, которые еще один участник преступной группы раскладывал в тайники для последующего сбыта. В мае 2018 года деятельность организованной преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

У преступников изъяли почти пять кило отравы. Уголовное дело расследовали сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Кстати, Бойко уже дали 13,5 лет «строгача». Остальные 8 участников группы в ожидании приговора. Подросток же по УК не попал – не дорос до возраста ответственности, но с ним проводят профилактическую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU