Под Волгоградом пьяный мотоциклист сбил молодую маму с 6-месячным малышом в коляске

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:10:48+03:00

Мужчина сел за руль пьяным и едва не угробил маму с ребенком. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчина скрылся с места преступления, но его поймали сотрудники ДПС

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Вопиющий инцидент произошел 14 января в поселке Басакин Чернышковского района: неизвестный мотоциклист сбил женщину с малышом в коляске прямо на обочине дороги и скрылся. Очевидцы вызвали «скорую». 34-летняя мамочка и ее 6-месячный ребенок получили травмы и ссадины, их срочно госпитализировали в больницу, а полицейские стали искать нарушителя.

- В результате проведения розыскных мероприятий нарушитель был обнаружен и задержан нарядом ДПС по месту жительства. Им оказался 26-летний мужчина, не имеющий права управления транспортным средством. Установлено, что в момент наезда он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/754771" frameborder="0"></iframe> Под Волгоградом мотоциклист сбил мамочку с 6-месячным ребенком..

Скорее всего, в отношении водителя возбудят уголовное дело. Сейчас же сотрудники полиции составили административный протокол за пьянство и оставление места аварии. Суд решит, какое наказание понесет лихач.

ИСТОЧНИК KP.RU