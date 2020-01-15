Под Волгоградом пьяный мотоциклист сбил молодую маму с 6-месячным малышом в коляске
Вопиющий инцидент произошел 14 января в поселке Басакин Чернышковского района: неизвестный мотоциклист сбил женщину с малышом в коляске прямо на обочине дороги и скрылся. Очевидцы вызвали «скорую». 34-летняя мамочка и ее 6-месячный ребенок получили травмы и ссадины, их срочно госпитализировали в больницу, а полицейские стали искать нарушителя.
- В результате проведения розыскных мероприятий нарушитель был обнаружен и задержан нарядом ДПС по месту жительства. Им оказался 26-летний мужчина, не имеющий права управления транспортным средством. Установлено, что в момент наезда он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Под Волгоградом мотоциклист сбил мамочку с 6-месячным ребенком..
Скорее всего, в отношении водителя возбудят уголовное дело. Сейчас же сотрудники полиции составили административный протокол за пьянство и оставление места аварии. Суд решит, какое наказание понесет лихач.
ИСТОЧНИК KP.RU