У волжанина нашли 38 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью миллион рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:56:39+03:00

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До шести лет тюрьмы грозит 43-летнему жителю Волжского за незаконно организованную торговлю контрафактными сигаретами. За все время бизнесмен заработал более трех миллионов рублей, и это только выявленные эпизоды. В момент задержания в его гараже нашли и изъяли 38 тысяч пачек табачной продукции стоимостью более миллиона.

- Установлено, что мужчина в течение года приобретал на территории другого региона табачную продукцию с акцизными марками, изготовленными не производством ГОЗНАК, и реализовывал мелкими партиями индивидуальным предпринимателям в Волжском, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают ущерб правообладателям торговых марок, который, несомненно, большой. Работали над этим делом сотрудники областного ГУ МВД и ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU