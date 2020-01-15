В Волгограде бизнесвумен не платила зарплату юристу и попала под суд

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:54:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Иметь с начальником или начальницей приятельские отношения – не самая хорошая практика. К сожалению, этим будет пользоваться в работе или та или другая сторона. Из-за дружбы с шефом юрист из Волгограда ждал своей зарплаты почти четыре года. Вернуть положенные по закону полмиллиона рублей удалось только через суд.

Волгоградка открыла фирму по продаже автомасел. Поначалу дела шли тяжело. Денег едва хватало на оплату товара и зарплату. Рабочим она платила с небольшими задержками. Но деньги получали не все. Со своим юристом дама была в приятельских отношениях. Каждый месяц она говорила мужчине, чтобы он немножечко потерпел ради общего дела. Обещания длились полгода. Когда наконец терпение друга кончилось и он потребовал выплатить положенные ему средства, дама снова отказала. Волгоградец уволился в надежде, что бывшая начальница одумается и все-таки рассчитается с долгами. Но этого не произошло. Тогда юрист обратился в суд с требованием выдать ему причитающееся.

- После проверки прокуратуры Дзержинского района в отношении бизнесвумен возбудили уголовное дело. Свою вину дама признала. Сейчас ей предстоит выплатить всю сумму, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU