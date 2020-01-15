В Волгограде у тоннеля на Тулака убрали круговое движение

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:29:06+03:00

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От слов к делу: с начала 2020 года на развязке на улице Электролесовской в местах примыкания улиц Казахской и Садовой прошла обещанная реконструкция – здесь поменяли схему движения. Напомним, у тоннеля на Тулака все время было круговое движение, но теперь там убрали бетонные блоки и установили светофоры на пересечении с улицами Казахской, Садовой, Базисной и Толстого, а также на въезде и выезде из тоннеля. Всего их 17 для автомобилистов и 4 для пешеходов, для которых, кстати, предусмотрели переходы.

Надо сказать, не все автомобилисты порадовались таким переменам: «Круг удобнее был. И быстрее», «Теперь там пробки будут», «Круг был хорош, его просто надо было расширить», «Надо было просто доработать по-человечески». А кому-то круг доставлял неудобства: «Ну, будет светофор, и леший с ним. Круговое движение все равно организовано было безалаберно, по сути две полосы на круговом».

Но дело сделано, водителям придется привыкать. В администрации города заверили, что изменения помогут повысить пропускную способность магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU