В Советском и Центральном районах Волгограда строят больше всего жилья

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:04:38+03:00

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Квартирный вопрос как и тема жилищного строительства в целом никогда не теряют актуальности. Это и жилье, и рабочие места, и доходы государства в виде налогов. Волгоградстат подвел итоги по жилищному строительству в Волгограде за 2019 год, правда, пока за одиннадцать месяцев - с января по ноябрь. Судя по статистике строить жилья в городе-герое стали чуть больше. Причем больше всего новых квартир и домов в прошлом году возвели в Советском и Центральном районах областного центра.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, за 11 месяцев 2019 года в городе ввели в эксплуатацию 271,4 тысячи квадратных метров жилья – это не считая домов, которые возвели на садовых участках. По сравнению с тем же периодом 2018 года строить стали на 5,4% больше. При этом на долю застройщиков из этого объема приходится 193 тысячи квадратных метров. Строительные компании сдали жилья на 5,7% больше, чем в 2018-м. И почти треть новых жилых площадей на счету частников.

В Советском районе Волгограда возводят больше всего домов - там идет комплексная застройка новых жилых микрорайонов. Развивают и инфраструктуру. На долю района приходится 22% от всего строящегося в областном центре жилья. На втором месте район Центральный - в 2019 году там возвели 18% от общего числа новых квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU