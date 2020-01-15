Некачественные игрушки, одежда и сладости: волгоградцы пожаловались на детские товары

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:55:05+03:00

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Перед новым годом волгоградские родители атаковали детские магазины в поисках идеальных подарков для своих чад. Но не всем повезло приобрести качественный и безопасный товар, обеспокоенные волгоградцы обратились с жалобами в областной Роспотребнадзор, желая разобраться. Всего на «горячую линию» управления позвонили более ста человек. Специалисты помогли составить семь жалоб в адрес продавцов, другим рекомендовали обратиться в ведомство письменно, чтобы инициировать проверку.

Часть обращений касалась лицензий, а также моментам возврата и обмена. Других интересовал вопрос качества технических товаров – ноутбуков, планшетов и похожих товаров.

- Наибольшее количество обращений поступило по вопросам качества игрушек - 12 обращений (12%), детской одежды - 10 обращений (10%), «сладких подарков» - 9 обращений (9%), - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кстати, «горячие линии» по этой тематике бывают три раза в год: в Международный день защиты детей, 1 сентября и перед новым годом. Конечно, жаловаться на товары можно в любые другие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU