2020-01-15T08:17:12+03:00
Происшествия

Гостиницы-притоны для проституции: в Волжском осудят банду сутенеров

Бизнес процветал почти четыре года
Юлия Данильченко
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Сутенеры снимали квартиры и устраивали притоны.Сутенеры снимали квартиры и устраивали притоны.
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Четыре сутенера стали фигурантами уголовного дела по статье за организацию проституции и содержание притонов в Волжском. Это мужчины от 29 до 47 лет из разных городов – Волгограда, Волжского и Краснодара. Бизнес приятели открыли в сентябре 2015 года и успешно зарабатывали на жрицах любви и их клиентах вплоть до июля 2019-го. Именно летом преступников повязали сотрудники ГУ МВД. Все это время дознаватели расследовали дело, собирали доказательства вины подозреваемых.

- С целью организации проституции они периодически снимали различные жилые помещения в Волжском, приспосабливая их под гостиницы-притоны, где приглашенные женщины оказывали клиентам услуги сексуального характера, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Приговор будет выносить Волжский городской суд – по месту совершения преступления. Свидетельств достаточно, в ближайшее время начнется судебный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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