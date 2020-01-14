Ликуют все шесть пассажиров: авиарейс Волгоград-Астрахань не стал популярным

14 Янв. 2020 2020-01-14T22:00:37+03:00

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14 января стартовали полеты между Волгоградом и Астраханью. Казалось бы, удобно - каких-то полтора часа и ты в столице соседнего региона. Но желающих лететь первым рейсом оказалось немного. Точнее совсем мало.

«Вылетел из Астрахани в 5.22 и в 6.38 был в Волгограде. Таким образом, время в пути составило 1 час 20 минут. Все шесть ликующих пассажиров счастливы», - подвел итоги первого рейса генеральный директор международного аэропорта Волгоград Сергей Дмитриев.

Конечно, итог печальный. Шесть пассажиров в самолете, рассчитанном на 70 мест - ничтожно мало. Хотя билет на поезде из Астрахани до Волгограда стоит 2500 рублей и ехать 6 часов. На машине - те же шесть часов и еще дороже. Билет на самолет сейчас стоит 1 тысячу рублей, а продаж нет.

«Сам по себе процесс открытия новых авиарейсов, особенно региональных, особенно в дотационных регионах, при отсутствии региональных воздушных судов, в условиях низкой подвижности населения - труд титанический и многогранный. Сложно запустить, еще сложнее рейс загрузить раскатать и главное сохранить», - признается гендиректор.

Смогут ли сохранить это направление, покажет время. Тем временем, скоро из Волгограда открывают еще два новых направления - на Уфу и Челябинск.

ИСТОЧНИК KP.RU