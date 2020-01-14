2020-01-14T18:15:37+03:00
Происшествия

Под Волгоградом поймали трех лжериелторов, сдававших в аренду фиктивные квартиры

За два года на удочку аферисток попались десятки волгоградцев
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта МВД РФ.Фото с сайта МВД РФ.
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Снять квартиру в хорошем районе Волгограда да еще и за приемлемую цену - настоящая удача. И клиенты риелторского агентства, расположенного в Урюпинске, думали, что им очень подфартило, когда сотрудницы предлагали им выгодные варианты аренды. Пока не вскрывался обман - никаких дешевых съемных квартир нет. Как выяснили следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, три женщины в возрасте от 25 до 31 года больше года так обманывали клиентов.

- Три жительницы Урюпинского района сняли офис, разместили в интернете объявление о риелторских услугах и стали «сдавать» жилье в Волгограде. Показывали клиентам несуществующие квартиры на фотографиях, за свои услуги брали с клиентов по 5 тысяч рублей. За эти деньги предоставляли номер телефона якобы хозяина сдающего в аренду жилье. Вот только телефоны «арендаторов» тоже были вымышленными и не отвечали. Когда клиенты, не дозвонившись, понимали обман и требовали от лжериелторов вернуть деньги за «фиктивные» услуги, аферистки оправдывались тем, что ответственности за отключенные телефоны владельцев они не несут. И потерпевшие потянулись в полицию с заявлениями, - рассказывают «КП-Волгоград» в МВД России.

С января 2017-го по ноябрь 2018-го мошенницы успели обмануть так десятки людей.

- Следователи установили и допросили 72 потерпевших, 10 свидетелей, провели 5 обысков. Общая сумма причиненного ущерба составила около 300 тысяч рублей. Свою вину женщины полностью признали, но деньги успели потратить на свои нужды, - уточняют в полицейском ведомстве.

Теперь все три «риелторши» проходят по уголовному делу о «Мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

На данный момент правоохранители собрали достаточно улик и фактов, доказывающих их вину, уголовное дело передали в суд. аферисткам грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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