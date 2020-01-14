В Астрахани поймали наркомана за граффити с адресами «тайников»

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:39:45+03:00

Изменить размер текста: A A

«Заработай на авто» - такие объявления с указанием телефона заполонили стены домов в Астрахани. «Руки бы оторвать этому «художнику», - злятся горожане. На днях этого «писаря» поймали. Им оказался 23-летний молодой человек. Парня застукали с трафаретом и баллончиком с краской как раз в тот момент, когда он наносил очередное граффити-объявление на стену дома по улице Набережная 1 мая. Его заметили проезжающий мимо автопатруль полиции и направились к нему.

- Увидев стражей порядка, парень попытался закрыть своим телом нанесенную надпись. Не вышло, - рассказывают в ГУ МВД по Астраханской области. - Объявление, которое он писал на стенах, приглашает зарабатывать на распространении наркотиков.

Астраханец успел нанести подобные надписи на 29-ти домах.

- Парень, кстати, в момент задержания находился под воздействием наркотиков. В отделении полиции он признался, что нашел «работу» в интернете. Работодатели расплачивались с ним дозами наркотика, указывая через смс-сообщение место, где находится тайник с закладкой, - говорят в региональном ведомстве.

Пока молодого человека привлекли только за употребление наркотиков, а по факту его незаконной рекламной деятельности проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU