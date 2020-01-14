2020-01-14T17:15:41+03:00
Общество

В Волжском ботаническом саду из-за теплой зимы раньше срока зацвели примулы

Посетители увидят удивительной красоты цветы
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Примулы - удивительной красоты цветы, приходите посмотреть в ботанический сад. Фото облкомприроды.Примулы - удивительной красоты цветы, приходите посмотреть в ботанический сад. Фото облкомприроды.
Изменить размер текста:

Зима в этом году преподносит сюрприз за сюрпризом: такого теплого января не было в Волгоградской области уже давно. Волгоградцы шутят: еще чуть-чуть и ромашки расцветут. Не знаем, как ромашки, а примулы в ботаническом саду, расположенном в Волжском, уже расцвели раньше положенного срока. Намного раньше.

- В нашей оранжерее представлены 16 видов этого растения - разных цветов и оттенков. Самый красивый и наиболее востребованный волгоградцами – сорт Мега. Его цветки достигают более 6 сантиметров в диаметре, и отличаются очень нежным ароматом. Всего в этом году в ботсаду выращено 4 тысячи примул, - рассказывают «КП-Волгоград» в облкомприроды.

Волгоградцев приглашают в ботсад увидеть эту красоту. Специалисты расскажут вам не только об особенностях того или иного сорта примул, но и поделятся интересными фактами и легендами, связанными с этими растениями. Например, согласно искусству фэн-шуй, примула привносит в дом гармонию и умиротворение, гасит ссоры и дарит покой. В Англии молодые листья растения употребляют в пищу, добавляя в салат, а в Германии сушеные цветы издавна употреблялись в качестве укрепляющего нервы чая.

Тем, кто захочет завести такой цветок в своем доме, эксперты расскажут об особенностях по его уходу и выращиванию на приусадебном участке или на подоконнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом поймали трех лжериелторов, сдававших в аренду фиктивные квартиры
В Астрахани поймали наркомана за граффити с адресами «тайников»
В Волжском ботаническом саду из-за теплой зимы раньше срока зацвели примулы
В волгоградскую больницу №4 купили цифровой рентген-аппарат
За год в Волгоградской области у восьми животных подтвердили бешенство
Волгоградский губернатор обсудил с Виталием Мутко проблемы обманутых дольщиков
«Впечатления положительные»: игроки «Ротора» подружились с новым тренером
В Астрахани 14-летний школьник с другом ограбили женщину
В Волгограде нашли тела двух пропавших рыбаков
Под Волгоградом осудили почтальона, укравшую 450 тысяч рублей соцвыплат
В Волгограде из продажи изымают никотиновые смеси - снюсы
16 участков изымут в Волгограде под дорогу на Латошинке
Застрелили и спилили рога: под Волгоградом поймали браконьеров, убивших сайгаков
В Волгограде застройщик ЖК «Чайка» обманул 196 дольщиков
Машину и лодку нашли, а сам пропал: под Астраханью ищут таинственно исчезнувшего рыбака
В Волгограде 2 февраля устроят легкоатлетический пробег
Под Волгоградом возле озера Бурунистое пропали два рыбака
В Волгограде разыскивают грабителя офиса микрозаймов
За год лицензий лишили 51 волгоградскую УК