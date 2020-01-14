В Волжском ботаническом саду из-за теплой зимы раньше срока зацвели примулы

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:15:41+03:00

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Зима в этом году преподносит сюрприз за сюрпризом: такого теплого января не было в Волгоградской области уже давно. Волгоградцы шутят: еще чуть-чуть и ромашки расцветут. Не знаем, как ромашки, а примулы в ботаническом саду, расположенном в Волжском, уже расцвели раньше положенного срока. Намного раньше.

- В нашей оранжерее представлены 16 видов этого растения - разных цветов и оттенков. Самый красивый и наиболее востребованный волгоградцами – сорт Мега. Его цветки достигают более 6 сантиметров в диаметре, и отличаются очень нежным ароматом. Всего в этом году в ботсаду выращено 4 тысячи примул, - рассказывают «КП-Волгоград» в облкомприроды.

Волгоградцев приглашают в ботсад увидеть эту красоту. Специалисты расскажут вам не только об особенностях того или иного сорта примул, но и поделятся интересными фактами и легендами, связанными с этими растениями. Например, согласно искусству фэн-шуй, примула привносит в дом гармонию и умиротворение, гасит ссоры и дарит покой. В Англии молодые листья растения употребляют в пищу, добавляя в салат, а в Германии сушеные цветы издавна употреблялись в качестве укрепляющего нервы чая.

Тем, кто захочет завести такой цветок в своем доме, эксперты расскажут об особенностях по его уходу и выращиванию на приусадебном участке или на подоконнике.

ИСТОЧНИК KP.RU