2020-01-14T17:03:18+03:00
Общество

В волгоградскую больницу №4 купили цифровой рентген-аппарат

Отныне специалисты смогут проводить более 12,5 тысяч обследований в год
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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В больнице №4 Волгограда после ремонта расширили кабинет для эндоскопии и купили новый рентгенологический комплекс. Теперь специалисты смогут проводить более 12,5 тысячи исследований в год. Кроме того, цифровой аппарат передает изображение сразу на экран, исключая трудоемкую работу по проявлению пленки. Есть возможность автоматически выставлять режимы исследований.

Напомним, что эта больница попала в список на обновление и с августа 2019 года здесь идут масштабные ремонтные работы.

- За счет средств областного бюджета здесь заменили кровлю на офтальмологическом корпусе, отремонтировали холл перед эндоскопическим отделением, заменили оконные и дверные блоки оториноларингологического и хирургического отделений. Кроме того, купили свыше 150 единиц мебели и медицинской техники, в том числе дыхательный аппарат ИВЛ, современное оборудование для хирургических вмешательств, - рассказывают в обллздраве.

В этой больнице, отметим, ежегодно проходят амбулаторное лечение свыше 12 тысяч волгоградцев. Врачи клиники проводят более шести тысяч операций в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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