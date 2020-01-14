В волгоградскую больницу №4 купили цифровой рентген-аппарат

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:03:18+03:00

Отныне специалисты смогут проводить более 12,5 тысяч обследований в год

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В больнице №4 Волгограда после ремонта расширили кабинет для эндоскопии и купили новый рентгенологический комплекс. Теперь специалисты смогут проводить более 12,5 тысячи исследований в год. Кроме того, цифровой аппарат передает изображение сразу на экран, исключая трудоемкую работу по проявлению пленки. Есть возможность автоматически выставлять режимы исследований.

Напомним, что эта больница попала в список на обновление и с августа 2019 года здесь идут масштабные ремонтные работы.

- За счет средств областного бюджета здесь заменили кровлю на офтальмологическом корпусе, отремонтировали холл перед эндоскопическим отделением, заменили оконные и дверные блоки оториноларингологического и хирургического отделений. Кроме того, купили свыше 150 единиц мебели и медицинской техники, в том числе дыхательный аппарат ИВЛ, современное оборудование для хирургических вмешательств, - рассказывают в обллздраве.

В этой больнице, отметим, ежегодно проходят амбулаторное лечение свыше 12 тысяч волгоградцев. Врачи клиники проводят более шести тысяч операций в год.

ИСТОЧНИК KP.RU