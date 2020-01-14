За год в Волгоградской области у восьми животных подтвердили бешенство

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:59:56+03:00

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Казалось бы, лекарства от бешенства существуют уже давно, но в Волгоградской области до сих пор не могут искоренить это заболевание. За минувший 2019 год в регионе было зарегистрировано восемь подтвержденных случаев заболевания животных бешенством. Из числа заболевших 4 случая приходится на кошек и 2 случая на собак (75%), 1 случай у крупного рогатого скота, 1 на диких плотоядных. Бешенство регистрировали в шесть районах области - Даниловском, Иловлинском, Котовском, Котельниковском, Клетском и Серафимовичском, а также в городе Михайловке.

- Уже в январе 2020 года на территории региона зарегистрирован первый случай бешенства у лисы, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном управлении Россельхознадзора. И предупреждают, что с началом гона у лисиц ожидается обострение ситуации. Также причиной заболевания может стать укус летучей мыши. В зоне особого риска - охотники. И настоятельно рекомендуют волгоградцам в случае укусов животных в срочном порядке обращаться в травмпункт.

- При подозрении на бешенство у животного необходимо обратиться в учреждения государственной ветеринарной службы Волгоградской области, - просят сотрудники ведомства. И напоминают, что бешенство - очень опасное заболевание, оно поражает нервную систему и заканчивается, как правило, смертельным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU