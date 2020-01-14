2020-01-14T15:32:37+03:00
Общество

Волгоградский губернатор обсудил с Виталием Мутко проблемы обманутых дольщиков

Регион с 2020 года войдет в программу финансирования федерального Фонда защиты дольщиков
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Виталий Мутко не раз бывал в Волгограде.Виталий Мутко не раз бывал в Волгограде.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 января, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился в Москву на встречу с вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко. Высокие чины обсуждали реализацию в регионе национальных и приоритетных проектов, а также проблемы обманутых дольщиков и защиту прав участников долевого строительства. По итогам встречи принято решение, что уже с 2020 года область будет работать с федеральным Фондом защиты дольщиков. Это позволит решить вопросы самых проблемных волгоградских долгостроев.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации, зампред правительства РФ Виталий Мутко поддержал инициативу волгоградского губернатора о включении региона в программу финансирования федерального Фонда защиты дольщиков. Вице-премьер уже дал соответствующие поручения.

Кстати, в области уже существует региональный фонд поддержки обманутых дольщиков. В 2019 году удалось достроить 15 проблемных домов, но их еще немало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волжском ботаническом саду из-за теплой зимы раньше срока зацвели примулы
В волгоградскую больницу №4 купили цифровой рентген-аппарат
За год в Волгоградской области у восьми животных подтвердили бешенство
Волгоградский губернатор обсудил с Виталием Мутко проблемы обманутых дольщиков
«Впечатления положительные»: игроки «Ротора» подружились с новым тренером
В Астрахани 14-летний школьник с другом ограбили женщину
В Волгограде нашли тела двух пропавших рыбаков
Под Волгоградом осудили почтальона, укравшую 450 тысяч рублей соцвыплат
В Волгограде из продажи изымают никотиновые смеси - снюсы
16 участков изымут в Волгограде под дорогу на Латошинке
Застрелили и спилили рога: под Волгоградом поймали браконьеров, убивших сайгаков
В Волгограде застройщик ЖК «Чайка» обманул 196 дольщиков
Машину и лодку нашли, а сам пропал: под Астраханью ищут таинственно исчезнувшего рыбака
В Волгограде 2 февраля устроят легкоатлетический пробег
Под Волгоградом возле озера Бурунистое пропали два рыбака
В Волгограде разыскивают грабителя офиса микрозаймов
За год лицензий лишили 51 волгоградскую УК