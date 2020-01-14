Волгоградский губернатор обсудил с Виталием Мутко проблемы обманутых дольщиков
Во вторник, 14 января, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился в Москву на встречу с вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко. Высокие чины обсуждали реализацию в регионе национальных и приоритетных проектов, а также проблемы обманутых дольщиков и защиту прав участников долевого строительства. По итогам встречи принято решение, что уже с 2020 года область будет работать с федеральным Фондом защиты дольщиков. Это позволит решить вопросы самых проблемных волгоградских долгостроев.
Как рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации, зампред правительства РФ Виталий Мутко поддержал инициативу волгоградского губернатора о включении региона в программу финансирования федерального Фонда защиты дольщиков. Вице-премьер уже дал соответствующие поручения.
Кстати, в области уже существует региональный фонд поддержки обманутых дольщиков. В 2019 году удалось достроить 15 проблемных домов, но их еще немало.
ИСТОЧНИК KP.RU