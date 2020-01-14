2020-01-14T15:25:26+03:00
Спорт

«Впечатления положительные»: игроки «Ротора» подружились с новым тренером

Команда сине-голубых отправилась в Турцию на первые сборы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С 12 по 24 января команда проведет сбор в турецком Белеке. Фото СК "Ротор".С 12 по 24 января команда проведет сбор в турецком Белеке. Фото СК "Ротор".
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Новогодние каникулы закончились не только у школьников, но и у игроков «Ротора». Сегодня они уже активно приступили к тренировкам - готовятся к весенней части 2019-2020 Олимп-Первенство ФНЛ. 13 января команда провела первый день на сборе в Турции. Там игроки наконец-то познакомились поближе с новым тренером. Напомним, что 20 декабря 2019-го клуб подписал контракт с новым наставником - им стал Александр Хацкевич (экс-тренер сборной Белоруссии и киевского «Динамо»).

- Как прошло знакомство с тренерским штабом? - поинтересовалась пресс-служба «Ротора» у полузащитника Антона Пискунова.

- Первое впечатление положительное, - коротко охарактеризовал встречу футболист. - Нам рассказали план работы на ближайшие две недели и общую задачу на остаток сезона. Парни всё понимают. Готовы выкладываться по полной.

Напомним, что в турецком Белеке сине-голубые пробудут с 12 по 24 января. На этот сбор новый тренер взял 24 игрока, плюс туда приедет на просмотр несколько потенциальных новичков. В Турции у «Ротора» запланировано два товарищеских матча: 19 января команда встретится с болгарским клубом «Этар», а в предпоследний день сбора у волгоградцев по плану спарринг с румынской «Киндией».

ИСТОЧНИК KP.RU

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