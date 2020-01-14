2020-01-14T15:21:05+03:00
Происшествия

В Астрахани 14-летний школьник с другом ограбили женщину

Ее сильно избили и вырвали из рук сумку
Юлия Данильченко
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Молодых сообщников из Астрахани, которые додумались избить и ограбить незнакомую им женщину, мало волновали законы и мораль. 19-летний парень и его 14-летний приятель пошли на преступление еще до Нового года. Видимо, им были нужны деньги, но они не додумались устроиться на подработку – решили отобрать деньги у того, кто слабее. Как итог – уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

- По версии следствия, в конце декабря 2019 года двое астраханцев, в том числе несовершеннолетний, находясь у дома по улице Пирогова в Трусовском Астрахани, подбежали к местной жительнице, ударили ее несколько раз, а затем вырвали сумку и скрылись с места преступления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Несовершеннолетний и его товарищ находятся под следствием, сыщики выясняют все обстоятельства этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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