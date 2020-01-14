В Волгограде нашли тела двух пропавших рыбаков

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:02:06+03:00

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В Городищенском районе водолазы службы спасения подняли со дня озера Бурунистое тела двух рыбаков. Их машина «Судзуки Грант Витара» стояла на берегу.

Заявление о пропаже поздно вечером 13 января в полицию принесла жена одного из мужчин. Женщина рассказала, что утром ее муж вместе с 73-летним родственником отправился половить рыбку. Мужчины решили сделать это возле одного из озер Городищенского района, ближе к Калачу-на-Дону. Но к вечеру абонент стал недоступен и женщина забила тревогу. Утром машину нашли возле водоема. На место ЧП волгоградские полицейские вызвали спасателей. Водолазы искали несколько часов. Родные надеялись, что рыбаки просто загуляли и ушли к кому-нибудь в гости. Но ближе к обеду тела подняли на лед. Кстати, он на озере очень слабый, так что погибшим не стоило на него выходить – опасно.

Сейчас СК по Волгоградской области проводит проверку по факту гибели мужчин. Предстоит выяснить причину смерти.

Лед на озере тонкий, риск провалиться очень большой.

ИСТОЧНИК KP.RU