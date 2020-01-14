2020-01-14T15:02:06+03:00
Происшествия

В Волгограде нашли тела двух пропавших рыбаков

Водолазы подняли их со дня озера Бурунистое
Екатерина МАЛИНИНА
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Тела мужчин подняли со дна ближе к обедуТела мужчин подняли со дна ближе к обедуФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Городищенском районе водолазы службы спасения подняли со дня озера Бурунистое тела двух рыбаков. Их машина «Судзуки Грант Витара» стояла на берегу.

Заявление о пропаже поздно вечером 13 января в полицию принесла жена одного из мужчин. Женщина рассказала, что утром ее муж вместе с 73-летним родственником отправился половить рыбку. Мужчины решили сделать это возле одного из озер Городищенского района, ближе к Калачу-на-Дону. Но к вечеру абонент стал недоступен и женщина забила тревогу. Утром машину нашли возле водоема. На место ЧП волгоградские полицейские вызвали спасателей. Водолазы искали несколько часов. Родные надеялись, что рыбаки просто загуляли и ушли к кому-нибудь в гости. Но ближе к обеду тела подняли на лед. Кстати, он на озере очень слабый, так что погибшим не стоило на него выходить – опасно.

Сейчас СК по Волгоградской области проводит проверку по факту гибели мужчин. Предстоит выяснить причину смерти.

Лед на озере тонкий, риск провалиться очень большой.

Лед на озере тонкий, риск провалиться очень большой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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