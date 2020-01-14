2020-01-14T14:58:53+03:00
Происшествия

Под Волгоградом осудили почтальона, укравшую 450 тысяч рублей соцвыплат

Женщине дали 2,5 года условного срока
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мизерные зарплаты у почтальонов, вероятнее всего, провоцируют воровство среди сотрудников «Почты России». Иначе как объяснить большое число краж на предприятии. Вот, очередную почтальоншу-воровку отправили на скамью подсудимых в Урюпинском районе Волгоградской области. Женщина работала в должности начальника сельского отделения почтовой связи. Как доказали в урюпинском суде, воспользовавшись своим положением, она взяла из кассы деньги, предназначенные для социальных выплат. В общей сложности она украла 440 874 рубля. Деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области - ГУ МВД по региону.

Свою вину на суде почтальон признала, оправдываясь - мол, брала из-за тяжелого материального положения, но планировала все вернуть. Она, кстати, не согласилась с суммой, которую якобы она украла. Но суд посчитал иначе. Он признал женщину виновной и приговорил к 2 с половиной годам лишения свободы условно. Также удовлетворил иск «Почты России» о взыскании с бывшей сотрудницы суммы ущерба.

- Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточняют в Волгоградском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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