2020-01-14T14:46:21+03:00
Общество

В Волгограде из продажи изымают никотиновые смеси - снюсы

Сотрудники Роспотребнадзора и полиции устроили рейды по магазинам с проверками
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Более 600 коробков с жевательным никотином изъяли из продажи.Более 600 коробков с жевательным никотином изъяли из продажи.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня по всей России идет «война» со снюсами. Эти леденцы с никотином в последний год буквально заполонили магазины, а к концу 2019-го Минздрав России официально объявил о вспышке потребления этого жевательного табака подростками. Депутаты уже готовят закон, запрещающий их продажу, а пока его нет, полиция вместе со специалистами из Роспотребнадзора проверяет магазины на наличие документов, подтверждающих безопасность и легальность этих смесей. Нарушений, как вы понимаете масса. Только в Волгоградской области перед новым годом в каждом восьмом проверенном магазине нашли запрещенные к реализации снюсы. Всего за каникулы проверили 900 магазинов. Сегодня уже такие «леденцы» находят лишь в каждой двадцать шестой торговой точке. То есть продажи смесей упали более, чем в три раза.

- Всего за две недели проверок было обнаружено более 600 единиц никотиносодержащих смесей. Все снюсы изъяли из продажи, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

Продавцов за торговлю запрещенными смесями оштрафовали. Кроме того, проверяющие направили в суды 19 исковых заявлений с требованием ограничить доступ к интернет-ресурсам, где продается снюс.

Отметим, что в прошлом году в Центр острых отравлений больницы №25 с отравлением снюсами поступили 4 подростка. И это только те, кто признался, что жевал никотиновую смесь. Сколько всего детей увлекаются этими «конфетами» сказать не может никто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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