16 участков изымут в Волгограде под дорогу на Латошинке

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:36:17+03:00

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В ближайшее время для муниципальных нужд администрация Волгограда собирается изъять 16 земельных участков, которые попадают в зону реконструкции автодороги на улице Латошинской в Тракторозаводском районе. Речь идет о прилегающих к магистрали землях на участке от улицы Героев Тулы до выхода на Вторую продольную магистраль, где автотрассу планируют расширять. Площадь участков варьируется от трех до пятнадцати соток. Но некоторые из них изымать мэрия планирует не полностью. Например, от одного из участков в пользу расширения дороги «отрежут» лишь тридцать квадратных метров из 708 имеющихся.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление, в ближайшее время собственники изымаемых земель получат уведомления, а Росреестр зарегистрирует обременения, чтобы собственники не смогли продать землю кому-то другому. Затем МУ «Комдорстрой» обеспечит проведение кадастровых работ для уточнения границ будущей дороги и оценку изымаемых участков, по итогам которой владельцам земли выплатят возмещение. Ну, а если кто-то из собственников не захочет заключить договор добровольно, то через три месяца землю будут изымать через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU