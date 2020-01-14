Застрелили и спилили рога: под Волгоградом поймали браконьеров, убивших сайгаков
По четыре году тюрьмы грозит двум браконьерам, которые застрелили трех сайгаков на территории Старополтавского района Волгоградской области. Произошло это недалеко от села Верхняя Водянка. Сезон охота закончился, но 33-летний местный житель и его 33-летгни товарищ из Саратова решили, что закон им не писан. Убив трех особей, они отпилили животным рога, чтобы продать. Погрузили все «добро» в машину и поехали домой. По пути заметили преследование: оказалось, за их автомобилем ехали инспекторы в области охраны окружающей среды. Охотники стали спешно избавляться от улик, выбрасывая их в окно, и скрылись.
- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Старополтавскому району установили личности и задержали обоих подозреваемых в незаконной охоте. Обвиняемые причинили ущерб охотничьим ресурсам Российской Федерации на сумму 180 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Санкции уголовной статьи, под которую попали приятели, предусматривают наказание до четырех лет. Расследование завершено, в скором времени дело передадут в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU