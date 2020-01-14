2020-01-14T13:34:49+03:00
Происшествия

Застрелили и спилили рога: под Волгоградом поймали браконьеров, убивших сайгаков

Ущерб природе составил 180 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Мужчин поймали, несмотря на все их попытки замести следы.Мужчин поймали, несмотря на все их попытки замести следы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По четыре году тюрьмы грозит двум браконьерам, которые застрелили трех сайгаков на территории Старополтавского района Волгоградской области. Произошло это недалеко от села Верхняя Водянка. Сезон охота закончился, но 33-летний местный житель и его 33-летгни товарищ из Саратова решили, что закон им не писан. Убив трех особей, они отпилили животным рога, чтобы продать. Погрузили все «добро» в машину и поехали домой. По пути заметили преследование: оказалось, за их автомобилем ехали инспекторы в области охраны окружающей среды. Охотники стали спешно избавляться от улик, выбрасывая их в окно, и скрылись.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Старополтавскому району установили личности и задержали обоих подозреваемых в незаконной охоте. Обвиняемые причинили ущерб охотничьим ресурсам Российской Федерации на сумму 180 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Санкции уголовной статьи, под которую попали приятели, предусматривают наказание до четырех лет. Расследование завершено, в скором времени дело передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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