В Волгограде застройщик ЖК «Чайка» обманул 196 дольщиков

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:06:51+03:00

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Почти двести волгогадцев ожидают приговора бывшей директрисы строительной организации, которая занималась жилым комплексом «Чайка-2» на улице Хорошева и Космонавтов в 132 микрорайне Дзержинского района Волгограда. Люди вложили миллионы в новые квартиры, брали ипотеки или долгие годы копили, в надежде начать новую жизнь в новых многоэтажках. А пропали их кровно заработанные быстро и безвозвратно.

- В период с марта 2015 года по май 2017 года обвиняемая использовала денежные средства на иные цели, передав более 8,4 млн рублей по договорам в качестве беспроцентных займов. В эти же два года она необоснованно произвела авансовые платежи одному из субподрядчиков на общую сумму более 80 млн рублей. Также с марта 2016 года по август 2017 года бизнес-леди подписала акты приемки выполненных работ с завышением их стоимости почти на 20 млн рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Кстати, именно прокуратура инициировала расследование, которым впоследствии занимались СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Доказательств достаточно, дело передали в Советский районный суд. А 196 волгоградцев могут не переживать: дом достраивает другая фирма.

ИСТОЧНИК KP.RU