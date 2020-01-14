Под Волгоградом возле озера Бурунистое пропали два рыбака

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:29:05+03:00

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С заявлением об исчезновении мужа в полицию пришла 54-летняя жительница Советского района. Женщина рассказала полицейским, что пропал ее супруг. Накануне он вместе со своим 73-летним родственником отправился на рыбалку в Городищенский район. Погода стоит не лучшая для лова, но главное ведь в рыбалке не это. Сначала мужчина отвечал на все звонки, но вскоре телефон стал недоступен. Когда абонент не появился в сети и вечером, волгоградка отправилась за помощью в отдел полиции.

Машину «Судзуки Гранд Витара», на которой уехали волгоградцы, полицейские нашли возле озера Бурунистое Городищенского района. В автомобиле никого не было. Сейчас силовики совместно со спасателями исследуют водоем. Возможно, мужчины уехали к кому-то в гости и не предупредили, но возможно и более печальное развитие событий.

ИСТОЧНИК KP.RU