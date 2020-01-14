2020-01-14T11:06:08+03:00
Происшествия

В Волгограде разыскивают грабителя офиса микрозаймов

Мужчина угрожал сотруднице организации ножом
Юлия Данильченко
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Сотрудники полиции разыскивают очевидцев преступления.Сотрудники полиции разыскивают очевидцев преступления.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Полиция Волгограда ищет очевидцев дерзкого ограбления, которое произошло 13 января в Краснооктябрьском районе. Неизвестный ограбил один из офисов микрозаймов. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, как мужчина заходит в помещение и достает нож, затем требует отдать ему деньги. В кассе оказалось всего три тысячи рублей, а смышленая сотрудница успела нажать кнопку тревоги.

Преступник не знал, что на место уже мчалась охрана, но успел вовремя покинуть офис и скрыться. Найти его по «горячим следам» не удалось. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия».

Полиция Волгограда ищет очевидцев ограбления офиса микрозаймов..

- Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам в Отдел полиции №2 (Краснооктябрьский район) 73-70-91, 73-10-02, Управление МВД России по Волгограду – 93-01-11 или 02, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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