2020-01-14T11:06:16+03:00
Общество

За год лицензий лишили 51 волгоградскую УК

У трех управляющих компаний аннулировали лицензии за нарушения, еще четыре обанкротились
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Госжилнадзор выдал лицензии 33 новым управляющим компаниям.Госжилнадзор выдал лицензии 33 новым управляющим компаниям.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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За 2019 год в Волгоградской области аннулировали лицензии у 51 управляющей компании. По данным регионального Госжилнадзора, большинство из этих коммунальных контор так называемые «пустышки» - 44 УК не имели домов в управлении. Остальные лишились права работать за многочисленные нарушения.

Так, в конце 2019-го с рынка ушли сразу две крупных компании-клона, работавших в Краснооктябрьском районе Волгограда. В начале декабря за грубые нарушения лицензионных требований Госжилнадзор исключил из реестра сведения об управлении всеми домами ООО «ЭНЕРГО-ИНВЕСТ». В последние дни уходящего года лицензии лишилось ООО «УЖФ КОР». Эти управляющие компании обслуживали более сотни домов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре, в течение 2019 года три управляющих организации лишились лицензий из-за многочисленных нарушений при обслуживании жилого фонда и неисполнения предписаний об их устранении, а также препятствования проведению проверок надзорными органами. Еще четыре УК обанкротились.

Но свято место пусто не бывает. За тот же год Госжилнадзор выдал разрешительные документы 33 новым управляющим компаниям. В большинстве из них работают те же люди. Всего в регионе на сегодняшний день более 600 различных жилищно-коммунальных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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