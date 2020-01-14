Пожароопасный период в Волгоградской области начнется 1 апреля

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:54:23+03:00

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В Волгоградской области постановлением губернатора установили сроки пожароопасного периода в регионе на 2020 год. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, продлится пожароопасный период с 1 апреля до 31 октября 2020 года.

Пожароопасный период – это время с момента освобождения земли от снежного покрова до устойчивой дождливой осенней погоды. В каждом регионе у него свои сроки. Зачастую причиной пожаров становятся действия человека, поэтому вовремя пожароопасного сезона начинают действовать разные ограничения. Среди них запрет на посещение лесов пешком и на машине, разведение костров на всей территории, сжигание мусора и сухой травы в частном секторе, на дачах и в местах отдыха и другие. Нарушителям противопожарного режима грозят как крупные штрафы, так и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU