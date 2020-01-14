2020-01-14T09:54:23+03:00
Общество

Пожароопасный период в Волгоградской области начнется 1 апреля

Сроки на 2020 год установлены постановлением губернатора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Природные пожары в регионе ожидают с 1 апреля.Природные пожары в регионе ожидают с 1 апреля.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
Изменить размер текста:

В Волгоградской области постановлением губернатора установили сроки пожароопасного периода в регионе на 2020 год. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, продлится пожароопасный период с 1 апреля до 31 октября 2020 года.

Пожароопасный период – это время с момента освобождения земли от снежного покрова до устойчивой дождливой осенней погоды. В каждом регионе у него свои сроки. Зачастую причиной пожаров становятся действия человека, поэтому вовремя пожароопасного сезона начинают действовать разные ограничения. Среди них запрет на посещение лесов пешком и на машине, разведение костров на всей территории, сжигание мусора и сухой травы в частном секторе, на дачах и в местах отдыха и другие. Нарушителям противопожарного режима грозят как крупные штрафы, так и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машину и лодку нашли, а сам пропал: под Астраханью ищут таинственно исчезнувшего рыбака
В Волгограде 2 февраля устроят легкоатлетический пробег
Под Волгоградом возле озера Бурунистое пропали два рыбака
В Волгограде разыскивают грабителя офиса микрозаймов
За год лицензий лишили 51 волгоградскую УК
Пропавшего до Нового года волгоградца нашли в больнице, где он умер
Пожароопасный период в Волгоградской области начнется 1 апреля
Нелегалов, работавших на складе в Волгограде, выдворили из страны
Грипп наступает: в Волгограде заболевших с каждой неделей становится больше
В Волгограде сотрудника Жилинспекции наказали за волокиту
Под Волгоградом опрокинулся «ВАЗ»: четверо пострадавших
Грозит пожизненное: волгоградские полицейские задержали банду наркокурьеров
Мертвые голуби - это не шутки: волгоградцев предупреждают об опасном вирусе птиц
Астраханскую область захлестнула эпидемия гриппа
В Астрахани у горе-отца отобрали фуру за алименты
В Волгограде афериста за «липовых» дворников отправили в колонию на 4 года
Стали известны расписание и цена билета на самолет Волгоград-Краснодар
В Волгограде достроили семиэтажный корпус нового онкоцентра
В Волгограде кассир супермаркета украла кошелек у покупательницы
В Волгограде 17-летние юноша и девушка сломали руки приятелю и ограбили его
В Волгограде отпразднуют 450-летие Донских казаков
В Волгограде водителю за пьянство за рулем дали год строгого режима
В Астрахани накрыли подпольную пекарню с мигрантами
Василий Тараканов ушел с поста ректора ВолГУ
В Астраханском аэропорту мужчина получил смертельную травму при прохождении пограничного контроля