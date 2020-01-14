Нелегалов, работавших на складе в Волгограде, выдворили из страны
Накануне, 13 января, суд Центрального района Волгограда рассмотрел административное дело в отношении шестерых иностранцев, работавших в складских помещениях по улице Моторная в Дзержинском районе. Там они за деньги сортировали сельскохозяйственную продукцию, пока не нагрянули сотрудники волгоградской полиции, занимающиеся вопросами миграции. Выяснилось, что никто из них не был трудоустроен, а четверо и вовсе находились в стране нелегально.
- Составленные в отношении них материалы были направлены в суд, по результатам заседания принято решение об их выдворении за пределы государства. Ожидать исполнения судебного решения они будут, находясь в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ответит по закону и работодатель – в отношении него также составили административку. Скорее всего, он отделается штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU