2020-01-14T09:48:14+03:00
Общество

Грипп наступает: в Волгограде заболевших с каждой неделей становится больше

Чаще всего болеют детсадовцы и подростки
Екатерина МАЛИНИНА
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При первых симптомах простуда и гриппа обращайтесь к врачу.При первых симптомах простуда и гриппа обращайтесь к врачу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Роспотребнадзор по Волгоградской области опубликовал данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ за новогодние каникулы и первые рабочие дни. В начале нового года заболеваемость была ниже эпидпорога на 30 процентов, на следующей неделе заболевших стало больше. Чаще всего болеют детсадовцы от 3 до 6 лет и подростки от 15 до 18 лет. Большинство пациентов получали помощь амбулаторно, но шести процентам понадобилось постоянное наблюдение в стационаре.

К сожалению, были и случаи осложнения. Волгоградцам ставят диагноз пневмония. Причем взрослые болеют также очень тяжело.

Врачи советуют избегать массовых мероприятий, при поездках в общественном транспорте использовать маски, проветривать помещения дома и на работе, промывать нос и рот, чаще, чем обычно, мыть руки. Важно также укреплять организм зарядкой, витаминами. В рационе должно быть больше овощей, фруктов, кисло-молочных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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