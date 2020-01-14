Грипп наступает: в Волгограде заболевших с каждой неделей становится больше

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:48:14+03:00

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Роспотребнадзор по Волгоградской области опубликовал данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ за новогодние каникулы и первые рабочие дни. В начале нового года заболеваемость была ниже эпидпорога на 30 процентов, на следующей неделе заболевших стало больше. Чаще всего болеют детсадовцы от 3 до 6 лет и подростки от 15 до 18 лет. Большинство пациентов получали помощь амбулаторно, но шести процентам понадобилось постоянное наблюдение в стационаре.

К сожалению, были и случаи осложнения. Волгоградцам ставят диагноз пневмония. Причем взрослые болеют также очень тяжело.

Врачи советуют избегать массовых мероприятий, при поездках в общественном транспорте использовать маски, проветривать помещения дома и на работе, промывать нос и рот, чаще, чем обычно, мыть руки. Важно также укреплять организм зарядкой, витаминами. В рационе должно быть больше овощей, фруктов, кисло-молочных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU