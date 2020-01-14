2020-01-14T09:13:38+03:00
Общество

В Волгограде сотрудника Жилинспекции наказали за волокиту

Он не вовремя отправил отчет
Екатерина МАЛИНИНА
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Приговор вступил в законную силу.Приговор вступил в законную силу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Казалось бы, в прошлое должна была уйти чиновничья волокита. Ведь существует закон: когда и в какие сроки отвечает просителю и предоставляет данные. Но находятся такие, кто по-прежнему откладывает письма в долгий ящик. Уже повторно наказывают консультанта инспекционного отдела Жилинспекции Волгограда. Мужчина после проверки не направил вовремя результаты юридическому лицу, у которого и была ревизия. Фирма получила акт только через полтора месяца после положенного по закону срока.

До этого инспектор уже привлекался по этой же статье, но уроком это не послужило. Теперь его осудили за повторное нарушение. Мировой судья вынес приговор: штраф 5 тысяч рублей. Волгоградец его уже выплатил. Теперь ему следует более тщательно относиться к бумагам и срокам их исполнения. Ведь постоянных подобных нарушений начальство долго терпеть не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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