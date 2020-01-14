2020-01-14T08:57:20+03:00
Происшествия

Под Волгоградом опрокинулся «ВАЗ»: четверо пострадавших

Среди них – пятилетний ребенок
Юлия Данильченко
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Авария случилась 13 января в Быковском районе Волгоградской области. В опрокинувшемся «ВАЗе» чудом выжили водитель и трое пассажиров, их удалось вовремя спасти. Произошло ДТП по вине 29-летнего мужчины за рулем «четырнадцатой»: он потерял управление над легковушкой, ту вынесло на полосу встречного движения и потом на обочину. Подробности происшествия «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области:

- По предварительной информации, в 16-40 часов 29-летний водитель, двигаясь по автодороге «Самара - Пугачев - Энгельс» в сторону Николаевска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения с последующим опрокидыванием в кювет.

В итоге в больнице оказались сам водитель и трое его пассажиров - 49-летняя и 27-летняя женщины, также 5-летний ребенок. Им оказали необходимую помощь. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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