Грозит пожизненное: волгоградские полицейские задержали банду наркокурьеров

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:13:57+03:00

Сейчас все трое находятся под арестом, расследование продолжается. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Три жителя Волгограда стали фигурантами уголовного дела по особо тяжкой статье за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Им грозит пожизненное лишение свободы. У двоих нашли большие запасы запрещенных веществ, подготовленных к продаже, а третий оказался закладчиком. 26-летний мужчина хранил наркотики прямо в квартире, где жил с женой и маленьким ребенком.

- Оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» обнаружили и изъяли более 3,6 кг мефедрона, 300 грамм гашиша и 600 грамм различных психотропных веществ (ЛСД, экстази). Часть изъятого уже была расфасована и приготовлена для сбыта, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ее сообщником оказался также 26-летний житель города-героя, проживающий в южной части. А 32-летний участник банды работал курьером и делал закладки. Сейчас все трое находятся под арестом, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU