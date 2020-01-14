Грозит пожизненное: волгоградские полицейские задержали банду наркокурьеров
Три жителя Волгограда стали фигурантами уголовного дела по особо тяжкой статье за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Им грозит пожизненное лишение свободы. У двоих нашли большие запасы запрещенных веществ, подготовленных к продаже, а третий оказался закладчиком. 26-летний мужчина хранил наркотики прямо в квартире, где жил с женой и маленьким ребенком.
- Оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» обнаружили и изъяли более 3,6 кг мефедрона, 300 грамм гашиша и 600 грамм различных психотропных веществ (ЛСД, экстази). Часть изъятого уже была расфасована и приготовлена для сбыта, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ее сообщником оказался также 26-летний житель города-героя, проживающий в южной части. А 32-летний участник банды работал курьером и делал закладки. Сейчас все трое находятся под арестом, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU