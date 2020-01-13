2020-01-13T19:54:25+03:00
Общество

Мертвые голуби - это не шутки: волгоградцев предупреждают об опасном вирусе птиц

В Россельхознадзоре рассказали о новом заболевании среди пернатых
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если увидите мертвых голубей, сообщите в ветеринарную службу.Если увидите мертвых голубей, сообщите в ветеринарную службу.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Прошлой осенью в Волгоградской и Астраханской областях фиксировали вспышки массовой гибели голубей. Тогда эксперты не нашли причин для беспокойства. А сегодня специалисты Россельхознадзора опубликовали предупреждение об опасном заболевании, которая «косит» пернатых - это болезнь Ньюкасла.

- Этому заболеванию подвержены не только домашние птицы (куры, индейки, цесарки, фазаны, попугаи), но также дикие городские птицы (воробьи, голуби, синицы, снегири). Инфицирование птиц происходит через выделения из ротовой полости и дыхательных путей. Кроме того вирус может попасть в окружающую среду с пометом, - предупреждают в ведомстве. - Болезнь поражает органы дыхания, желудочно-кишечную и нервную системы, у птиц пропадает аппетит, появляется вялость, сонливость. У птиц могут начаться судороги, вплоть до паралича. Нередко болезнь заканчивается их гибелью.

Поэтому в Управлении настоятельно призывают не допускать контакта домашних и диких птиц и неукоснительному соблюдать ветеринарно-санитарные требования при содержании и разведении пернатых. Если вы обнаружите больных или павших голубей, другой синантропной и дикой, сельскохозяйственной (домашней) птицы, незамедлительно сообщите об этом в ветеринарную службу.

- Это заболевание не несет ограничений на продажу птиц, но оно может передаваться к человеку. Правда, у людей восприимчивость к ней невысокая. Заболевание протекает с невысокой температурой по типу острого катара дыхательных путей; возможны конъюнктивиты. Иммунопрофилактики от Ньюкаслской болезни не существует, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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