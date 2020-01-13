2020-01-13T19:33:48+03:00
Общество

Астраханскую область захлестнула эпидемия гриппа

Эпидпорог в регионе уже превышен на 53%
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За неделю в астраханские больницы обратились тысячи пациентов с признаками ОРВИ и гриппа.За неделю в астраханские больницы обратились тысячи пациентов с признаками ОРВИ и гриппа.Фото: Анар МОВСУМОВ
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В Астраханской области вирусы ОРВИ и гриппа начали свирепствовать еще на рождественских каникулах, а как только дети вернулись на учебу, а взрослые - на работу, число заболевших увеличилось в разы.

- По сравнению с предыдущей неделей (с 6 по 12 января) отмечается рост заболеваемости в целом по совокупному населению области на 158%, в том числе в возрастных группах: 0-2 на 102,8%, 3-6 лет на 131,9%, 7-14 лет на 166,1% в возрастной группе 15 лет и старше на 252,2%, - дают статистику в астраханском Роспотребнадзоре.

В итоге к Старому новому году Астраханскую область захлестнула эпидемия гриппа.

- По совокупному населению Астраханской области отмечается превышение эпидемических порогов оп ОРВИ и гриппу на 53,4%, в том числе во всех возрастных группах кроме детей от 0 до 2 лет: дети 3-6 лет на 57,6%, 7-14 лет на 77,2%, и взрослые - на 24,7%, - вынуждены констатировать специалисты ведомства.

Согласно данным исследований, в Астрахани свирепствуют вирусы гриппа

В структуре положительных находок регистрируются вирусы гриппа В - 3,2% (1), аденовирусы - 6,4% (2), РС-вирусы - 12,9% и коронавирус- 3,2% (1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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