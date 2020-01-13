2020-01-13T19:10:44+03:00
Общество

В Астрахани у горе-отца отобрали фуру за алименты

Мужчина задолжал дочери 450 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани приставы жестко наказали мужчину, который напрочь отказывался платить алименты собственной дочери. Они отобрали у него грузовик МАН, который служил ему и средством передвижения, и средством для заработка. А нечего игнорировать законные требования.

- Мужчина по решению суда должен был перечислять четверть своего заработка дочери. Но ни разу денег не дал. Приставы сначала предупреждали об ответственности, потом завели уголовное дело за «неуплату средств на содержание детей» и даже привлекли к обязательным работам. Но и это не помогло, - рассказывают в УФССП России по Астраханской области.

Пристав узнал, что у горе-отца есть в собственности фура. Он установил запрет на регистрационные действия, потом через суд добился ограничить астраханца в вождении грузовика, но найти должника так и не могли. А недавно пристав выяснил место, где водитель будет загружать фуру в очередной рейс и отправился с группой быстрого реагирования прям туда.

- Перекрыв дорогу должнику, приставы составили акт описи и арестовали грузовик и полуприцеп, предварительно оценив имущество в 600 тысяч рублей. В настоящее время транспорт ждет оценки специалистом -оценщиком, после чего будет направлен на реализацию. Вырученные от продажи деньги пойдут на содержание дочери, - говорят в УФССП. - А, если мужчина и дальше будет отказываться платить алименты, ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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