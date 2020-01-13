2020-01-13T18:50:48+03:00
Происшествия

В Волгограде афериста за «липовых» дворников отправили в колонию на 4 года

Охранник возомнил себя бизнесменом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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55-летнего волгоградца поймали на аферах с договорами. Этот ушлый мужчина в свое время работал начальником административно-хозяйственного отдела в одной фирме. Он договорился с представителем подрядной организации, что будет подписывать ему акты выполненных работ по уборке территории, а тот ему будет перечислять за это определенные суммы. Так и «работали» с 2016 года. Но через время на фирме произошла «перестройка» и начальника перевели в должность охранника. Однако, это не помешало ему продолжить сотрудничество с подрядчиком. Не имея уже никаких полномочий, охранник подписывал акты и пролонгировал договоры.

Когда преступную схему вскрыли правоохранители, на афериста завели уголовное дело «мошенничество в крупном размере».

- С учетом позиции обвинителя бывшего сотрудника коммерческой организации приговорили к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 60 тысяч рублей, - сообщают в областной прокуратуре. - Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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