2020-01-13T18:07:43+03:00
Общество

Стали известны расписание и цена билета на самолет Волгоград-Краснодар

Сегодня, 13 января, стартовали полеты по данному маршруту
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня, 13 января, в расписании волгоградского аэропорта добавился еще один рейс - Волгоград-Краснодар. Первый полет прошел успешно.

На самом деле перелеты в столицу Кубани запускают из Волгограда в начале каждого года. Но почему-то этот авиарейс ни разу так и не прижился. Так, в прошлом - 2019 -году на этот маршрут вышла авиакомпания «Азимут». Причем билеты были в первое время достаточно недорогими - всего 888 рублей. Но опять «не взлетело» это направление. В этом году обслуживание данного маршрута взяла на себя компания Utair. В 10 утра самолет вылетел из Краснодара, в 13.00 он был уже в Волгограде. На борту было 57 человек. Такую информацию дали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.

Зимой самолеты из Волгограда в Краснодар будут летать три раза в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Вылет из города-героя в 23.30, прибытие столицу Кубани в 00.30 по вторникам, четвергам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на авиалайнере ATR-72.

Стоимость билетов начинается от 2 тысяч рублей в одну сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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