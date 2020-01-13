В Волгограде достроили семиэтажный корпус нового онкоцентра

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:44:28+03:00

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Основа семиэтажного корпуса нового блока А в волгоградском онкодиспансере уже готова. После новогодних праздников строители приступили к монтажу кровли.

Сейчас на объекте трудятся более ста человек и 15 единиц техники, - А на блоке Б строители уже вышли на уровень восьмого этажа (всего в нем будет 9 этажей). Параллельно идет установка оконных блоков, обустройство шахты лифта, лестничных маршей, возведение внутренних перегородок на всех этажах обеих секций. Монтируют системы вентиляции и ливневой канализации.

- Перед Новым годом установили центр обработки данных (ЦОД), который станет центральным звеном цифрового контура всех корпусов онкодиспансера. С его помощью будет вестись мониторинг и маршрутизация пациентов, выдача электронных направлений, хранение и выдача результатов исследований, мобильное приложение для пациентов и многое другое. Все работы должны быть завершены в 2022 году, - уточняют в региональном комитете строительства.

Напомним, что 2020-2021 годов федеральный бюджет выделит Волгоградской области 2,1 миллиарда рублей субсидий на завершение строительства объекта, включенного в нацпроект «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU