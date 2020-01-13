В Волгограде кассир супермаркета украла кошелек у покупательницы

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:08:39+03:00

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Истории, когда кассиры обсчитывают покупателей - не редкость, но, чтобы прям в магазине украсть кошелек у пенсионерки - это уже перебор. А в волгоградском супермаркете на днях поймали одну такую сотрудницу-воровку.

Произошла эта история в Красноармейском районе. Женщина пошла в супермаркет за покупками. Расплатившись на кассе, она второпях стала собирать товар в пакет и забыла на ленте свой кошелек. Обнаружив дома пропажу, пенсионерка вернулась в магазин, но кассирши уже и след простыл, а администратор только пожала плечами и отправила пострадавшую восвояси.

Тогда волгоградка пошла в полицию, ведь у нее в кошельке были не только последние 700 рублей, но и золотая цепочка с подвеской. На вызов прибыли сотрудники ППС - старшина полиции Павлова Яна и старшина полиции Кодочигов Алексей. Стражи тут же просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что кошелек забрала себе кассир. Когда правоохранители нагрянули домой к воровке, она отпираться не стала и во всем созналась.

ППСники быстро нашли воровку и вернули пенсионерке все ценности.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Растроганная «счастливым исходом» пенсионерка на следующий же день отправила начальнику регионального Главка письмо, в котором очень просит выразить благодарность ППС-никам за их чуткость, быстрое реагирование и добросовестную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU