В Волгограде 17-летние юноша и девушка сломали руки приятелю и ограбили его

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:39:11+03:00

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В Волгограде парень и девушка, которым всего по 17 лет, уже проходят по уголовному делу за разбой и избиение. Эти малолетки и их 29-летний приятель сломали две руки знакомому мужчине, чтобы украсть у него телефон.

А началось все 8 января с алкоголя. 17-летняя парочка со старшим приятелей выпивали. Когда водка закончилась, встал вопрос «Где взять деньги на очередную бутылку?». И тут девушка предложила ограбить своего 29-летнего знакомого.

- Прихватив с собой ножку от стола, они отправились на ограбление. Старший товарищ надел маску и остался следить за обстановкой у дома жертвы, а 17-летний парень и девушка направились к «другу». Едва тот открыл дверь, на него набросились и стали избивать, требуя денег. Наличность не нашли, потому забрали у жертвы телефон, который потом сдали в скупку, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Медики позже диагностировали у пострадавшего переломы обеих кистей рук. Полиция разыскала «разбойников» довольно быстро. На них уже завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Грозит им теперь до 12 лет лишения свободы.

- Телефон, который украли преступники, нашли в ломбарде и вернули владельцу, - добавляют в ГУ МВД по региону. - Подозреваемые задержаны и взяты под стражу.

Известно, что оба 17-летних «грабителя» уже попадали в поле зрения полиции и состоят на спецучете. Более того, девушка проходит еще и по уголовному делу о незаконном хранении наркотиков. А их 29-летний соучастник был судим по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

- Свою вину арестованные полностью признали. Расследование продолжается, - уточняют в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU