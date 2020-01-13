В Волгограде отпразднуют 450-летие Донских казаков

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:20:43+03:00

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Войско Донских казаков отсчитывает свое существование с грамоты Ивана IV, который обратился к ним с призывом на службу. В 2020-м году с этого момента исполняется 450 лет. Дата юбилейная и отмечать ее казаки будут широко - как и предполагает их широкая душа. В Волгоградской области торжественные мероприятия пройдут 16 января.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете по делам национальностей и казачества, начнется празднование с литургии в храме Иоанна Предтечи в 8 часов утра. После этого участники торжеств возложат цветы к памятнику российскому казачеству.

- В 10.30 в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре откроется выставка картин художника Александра Трубихова, здесь же пройдет экспозиция холодного оружия, исторических раритетов донского казачества из фондов областного краеведческого музея. Своим творчеством со зрителями поделятся фольклорные коллективы региона, - уточняют в администрации региона.

В 90-е годы, когда в России начали возрождать казачьи традиции и было создано общество Всевеликое войско Донское, в него вошли пять округов, расположенных на территории нашего региона: Волгоградский, Волжский, Второй Донской, Усть-Медведицкий и Хоперский. - Сегодня порядка тысячи станичников охраняют правопорядок; казаки региона несут службу по охране государственной границы, участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Казачьи объединения также проводят военно-патриотические, культурные и спортивные мероприятия, - добавляют в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU