2020-01-13T15:17:57+03:00
Происшествия

В Волгограде водителю за пьянство за рулем дали год строгого режима

До этого его уже судили за подобное преступление
Екатерина МАЛИНИНА
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Приговор в законную силу не вступил.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Наказание пьяным водителям ужесточают каждый год. В думе рассматривается закон, который бы разрешал отнимать у пьяных за рулем автомобили. Пока же чаще всего те, кто повторно попадаются за рулем в состоянии алкогольного опьянения, получают мягкое наказание: обязательные работы. Поэтому приговор 36-летнему жителю Волгограда выбивается из общего ряда. Мужчине дали один год и один месяц колонии строгого режима.

Столь суровое наказание связано с обстоятельствами. До этого волгоградец был неоднократно судим за грабежи, кражи. Пьяным за рулем он попадался не один раз. В 2018 году в отношении него уже возбуждали уголовное дело. А уже в 2019 году, он снова сел за руль нетрезвым и его остановили сотрудники ГИБДД.

- Приговор в законную силу еще не вступил, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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