В Астрахани накрыли подпольную пекарню с мигрантами

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:05:01+03:00

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Как любые восточные люди, жители Астрахани очень любят лаваши. Но, покупая любимую лепешку, мало кто мог подумать, что пекут ее грязными руками в условиях полной антисанитарии. А именно такую картину застали правоохранители, которые нагрянули в частный дом, расположенный рядом с рынком «Большие Исады». Тут же на рынке «предприимчивые пекари» и торговали своей продукцией.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, подпольная пекарня действовала в доме, расположенном на пересечении улиц Крупской и Шекспира.

Пекарню узбеки организовали в здании у рынка "Большие Исады". Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- Организовали пекарню, причем незаконно, четверо граждан Российской Федерации и трое граждан Республики Узбекистан, - уточняют в ведомстве. - В помещении царила полная антисанитария, а у владельцев не было никаких документов на производство, даже элементарной регистрации ИП.

Да и узбеки работали в пекарне незаконно. Двух узбеков оштрафовали за нарушение миграционного законодательства, а одного их земляка и вовсе выдворят на родину. Накажут и работодателя. Ему грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU