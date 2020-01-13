Василий Тараканов ушел с поста ректора ВолГУ
13 января у ректора ВолГУ Василия Тараканова закончился срок полномочий. Он руководил вузом пять лет. В этот понедельник состоялся ученый совет, на котором руководитель попрощался со своим коллективом. В вузе он проработал более 30 лет.
- Я ценю время, проведенное здесь, - обратился Василий Тараканов к ученым.
Алла Калинина до этого работала первым проректором. Фото: ВолГУ
Министерство образования назначило на это место исполняющего обязанности ректора – Аллу Калинину. Правда, далеко искать не пришлось - женщина работала первым проректором. До конца марта она будет руководить вузом.
В ближайшее время предстоит назначить заново весь ректорат. Должности также временные. Лигитимность они получат, когда выберут нового ректора. Сначала будут смотреть кандидатов, затем кандидатуру выбранного ученым советом согласуют с министерством образования. Пока список претендентов неизвестен. Выборы состоятся в конце марта.
Кстати, Василий Тараканов после ухода из кресла ректора, возможно, будет работать в вузе преподавателем. Но для этого ему необходимо пройти конкурс, как и всем остальным педагогам.
ИСТОЧНИК KP.RU