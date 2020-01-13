Василий Тараканов ушел с поста ректора ВолГУ

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:20:41+03:00

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13 января у ректора ВолГУ Василия Тараканова закончился срок полномочий. Он руководил вузом пять лет. В этот понедельник состоялся ученый совет, на котором руководитель попрощался со своим коллективом. В вузе он проработал более 30 лет.

- Я ценю время, проведенное здесь, - обратился Василий Тараканов к ученым.

Алла Калинина до этого работала первым проректором. Фото: ВолГУ

Министерство образования назначило на это место исполняющего обязанности ректора – Аллу Калинину. Правда, далеко искать не пришлось - женщина работала первым проректором. До конца марта она будет руководить вузом.

В ближайшее время предстоит назначить заново весь ректорат. Должности также временные. Лигитимность они получат, когда выберут нового ректора. Сначала будут смотреть кандидатов, затем кандидатуру выбранного ученым советом согласуют с министерством образования. Пока список претендентов неизвестен. Выборы состоятся в конце марта.

Кстати, Василий Тараканов после ухода из кресла ректора, возможно, будет работать в вузе преподавателем. Но для этого ему необходимо пройти конкурс, как и всем остальным педагогам.

ИСТОЧНИК KP.RU