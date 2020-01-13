В Астраханском аэропорту мужчина получил смертельную травму при прохождении пограничного контроля

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:41:44+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 3 января в зоне пограничного контроля астраханского аэропорта. 43-летний мужчина возвращался на вертолете «Лукойла» из рабочей поездки. Неожиданно мужчина схватился за сердце и упал на кафельный пол. Пассажир ударился головой и потерял сознание. Это увидел сотрудник пограничной службы. Он вызвал скорую помощь, которая приехала к месту происшествия быстро. Пострадавшего доставили в отделение анестезиологии реанимации больницы №3. Там он находился до 11 января. К сожалению, мужчина умер. В сознание он так и не приходил.

Сейчас сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту смерти астраханца.

Кстати, перед любым полетом все, кто садиться в вертолет, проходят проверку у врача. Если есть отклонения от нормы (повышенное артериальное давление), то пассажиру поездку переносят.

ИСТОЧНИК KP.RU