Продолжу дело родителей: Алексей Соловьев впервые высказался о жизни после смертельной аварии

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:36:09+03:00

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Смертельная авария под Борисоглебском Воронежской области произошла 10 декабря 2019 года. Микроавтобус «Пежо» врезался в грузовик, а затем в десятку. Погибли пять человек, в том четверо членов семьи Олега Соловьева – известного в Волгограде врача, руководителя клиники «Движения»: сам Олег, его жена Елена, их дочь Ирина и супруг Влад. Единственный, кто выжил – их сын Алексей Соловьев. Он получил многочисленные травмы. Но мужчина сумел восстановиться. Сейчас он уже готов консультировать по телефону и лично. Об этом он сообщил в своем инстаграм. Волгоградец высказал готовность продолжать семейное дело погибшего отца.

- Я постепенно возвращаюсь в строй. Жизнь - слишком сложная штука, чтобы пытаться угадать ее течение и переплетение событий. Нам везёт по жизни идти рядом с определенными людьми и делить с ними моменты. Я рад, что в самый страшный момент жизни мне довелось быть с моими родными. Всем нужно двигаться дальше, поэтому я постараюсь продолжить многие наши общие начинания.

Правда, оперировать он пока не может (Алексей Соловьев - бариатрический хирург). Но уже через месяц собирается вернуться в строй.

dr.solovyev Продолжу дело родителей: врач Алексей Соловьев впервые высказался после аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU